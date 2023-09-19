Такие страны, как Россия делают мир незащищенным — генсек ООН

19 сентября, 17:38
Поделиться:
Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Thomas Mukoya)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Thomas Mukoya)

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на Генеральной ассамблее ООН заявил, что такие страны, как Россия после полномасштабного вторжения в Украину создают «незащищенный мир».

Об этом сообщает Guardian.

Гутерриш заявил, что российское полномасштабное вторжение «открыло следующий этап нашей жизни», который включает «нарушения прав человека, разлученные семьи, травмированных детей и разбитые надежды и мечты».

Видео дня

По его словам, война России против Украины имеет «серьезные последствия» для мира за пределами Киева.

Читайте также:

Елена Зеленская и Владимир Зеленский прибыли в Нью-Йорк, 18 сентября 2023 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook) Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Гутерриш добавил, что во всем мире возникают новые риски, поскольку страны разрабатывают новое оружие, а ядерное разоружение «стоит в тупике».

На этой неделе в США открылась 78-я сессия Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке собрались мировые лидеры и делегации всех государств-членов ООН, туда прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в заседании Совбеза ООН.

13 сентября Гутерриш заявил о необходимости реформы международных институтов в контексте Генассамблеи ООН.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Генсек ООН Антонио Гутерриш Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X