Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН 18 сентября, 22:46 NV

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, прибыл в Нью-Йорк, где проходит Генеральная ассамблея ООН.

Глава государства сообщил в Telegram, что из аэропорта направился к защитникам Украины, которые проходят реабилитацию и лечение в США.

«Прежде всего поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи», — рассказал он.

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В Вашингтоне у президента запланированы встречи с американским коллегой Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом, журналистами и громадой.

Зеленский напомнил, что территориальная целостность страны является ключевым принципом во всех базовых международных документах, в том числе в Уставе ООН.

«И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН», — сказал президент.

Вместе с главой государства с визитом в США находится первая леди Украины Елена Зеленская.

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