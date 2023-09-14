Международные институты нуждаются в реформировании — Гутерриш 14 сентября, 02:32 Генеральная Ассамблея ООН (Фото:Анадолу)

Международные институты, созданные после Второй мировой войны, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня и нуждаются в реформах. Об этом в среду, 13 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, слова которого приводит Укринформ.

«Сегодняшние многосторонние институты, созданные после Второй мировой войны, отражают мощность и экономическую динамику того времени, а следовательно, нуждаются в реформировании», — отметил Гутерриш.

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Это заявление он сделал в Нью-Йорке накануне открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой состоится неделя высокого уровня.

«Мы соберемся в то время, когда человечество сталкивается с огромными вызовами — от ухудшения климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, стремительного роста неравенства и драматических технологических сбоев», — отметил генсек ООН.

По его словам, многополярный мир, формирующийся сейчас, нуждается в сильных, реформированных многосторонних институтах, основанных на Уставе ООН и международном праве.

«Мое обращение к мировым лидерам будет четким: сейчас не время для позерства или позиционирования. Не время для равнодушия или нерешительности. Это время объединиться для принятия реальных, практических решений», — заявил Гутерриш.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится 19 — 25 сентября в Нью-Йорке.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Генеральную ассамблею, где будет говорить о формуле мира из десяти пунктов. В феврале 2023 года Генассамблея поддержала мирный план Зеленского.

Формула включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.