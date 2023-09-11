Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев 11 сентября, 09:21 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в понедельник, 11 сентября. Это ее четвертый визит за время развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом сообщает МИД Германии.

Как предполагает Der Spiegel, цель ее приезда за неделю до старта Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке — продемонстрировать солидарность с Украиной. После прибытия Бербок пообещала, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев на пути в ЕС и отметила важность исполнения дальнейших реформ, в частности в борьбе с коррупцией.

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«Украина защищает свободу всех нас с огромным мужеством и решимостью. Так как Украина стоит перед нами, она может полагаться и на нас. Мы понимаем, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России, и будем решительно поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз», — подчеркнула она.

Также, вспоминая целенаправленные удары России по инфраструктуре, Бербок подчеркнула, что Берлин еще больше хочет поддерживать энергосистему Украины, чтобы «семьям не приходилось бояться за свое энергоснабжение при свечах».