Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев

11 сентября, 09:21
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в понедельник, 11 сентября. Это ее четвертый визит за время развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом сообщает МИД Германии.

Как предполагает Der Spiegel, цель ее приезда за неделю до старта Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке — продемонстрировать солидарность с Украиной. После прибытия Бербок пообещала, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев на пути в ЕС и отметила важность исполнения дальнейших реформ, в частности в борьбе с коррупцией.

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«Украина защищает свободу всех нас с огромным мужеством и решимостью. Так как Украина стоит перед нами, она может полагаться и на нас. Мы понимаем, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России, и будем решительно поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз», — подчеркнула она.

https://twitter.com/schultchristoph/status/1701094881660125492?s=20

Также, вспоминая целенаправленные удары России по инфраструктуре, Бербок подчеркнула, что Берлин еще больше хочет поддерживать энергосистему Украины, чтобы «семьям не приходилось бояться за свое энергоснабжение при свечах».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Анналена Бербок Война России против Украины

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