Глава МИД Германии Бербок посетила Харьков с необъявленным визитом

10 января, 17:38
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Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок в Харькове 10 января 2023 года (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок в Харькове 10 января 2023 года (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, посетила Харьков с необъявленным визитом.

Обновлено в 17:55. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что вместе с коллегой приезжал в Харьков.

«Я не сомневаюсь, что Германия будет продолжать военную помощь Украине», — написал он в Twitter.

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Как сообщает Die Zeit со ссылкой на агентство dpa, Бербок посетила Харьков вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и послом Украины в Германии Алексеем Макеевым. Она в том числе увидела район Салтовка, серьезно пострадавший в результате российских обстрелов. Визит держали в тайне из соображений безопасности.

В Харькове Бербок подчеркнула, что народ Украины «может рассчитывать на солидарность и поддержку» Германии. В частности, она анонсировала новые поставки оружия, необходимые Украине «для освобождения своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации».

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Dmytro Kuleba / Twitter
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter
Dmytro Kuleba / Twitter
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Пресс-служба МИД Германии сообщает, что министр назвала Харьков «символом безумия российской агрессивной войны и бесконечных страданий, с которыми люди сталкиваются каждый день», а также «символом невероятной стойкости и мужества украинцев».

Как пишет Bild, визит продлился несколько часов. Министр и ее делегация, которые приехали на поезде, вечером во вторник отправились в обратный путь. Таблоид отмечает, что до Бербок в Харьков, который почти каждый день находится под российскими обстрелами, не приезжал ни один глава МИД.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Инфографика: NV

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Берлин хочет координировать поставки оружия в Украине с союзниками.

https://www.youtube.com/embed/9thRRJqN_x0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Германия Украина-Германия Дмитрий Кулеба Анналена Бербок Война России против Украины

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