Война в Украине показала, что международные организации нуждаются в глубоком реформировании — Бербок 5 сентября, 05:57 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Международные организации нуждаются в глубоком реформировании. Это стало очевидным после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время выступления на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, передает Укринформ.



Видео дня

Особый упор она сделала на развитие международного права.

«Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский статут, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом», — сказала Бербок, подчеркнув, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно прежде всего для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны более мощного соседа.

Она подняла вопрос о необходимости «смело» реформировать Евросоюз, который готовится к новой волне расширения. Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами по реформе принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством (а не единогласно, как сейчас — ред).

Она отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, относительно инициирования реформ.

Совещание руководителей дипломатических представительства проводится в МИД ФРГ раз в год.