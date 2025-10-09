Зеленский пообщался с Бабишем и анонсировал встречу с ним «в ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 9 октября, пообщался с лидером партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем .

«Сегодня говорил с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха. Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии», — написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что проинформировал Бабиша о дипломатической работе над достижением мира, а также отметил, что в ближайшее время они обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Чехии во время личной встречи.

Зеленский также поблагодарил Чехию за поддержку Украины в сложное время.

«Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным», — добавил президент.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата).

Ранее Андрей Бабиш заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов в случае победы на выборах. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ».

8 октября Бабиш отметил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины. Он утверждает, что Чехия вносит «60 миллиардов в бюджет Евросоюза», который помогает Украине.

«Мы не будем давать Украине на оружие [из бюджета] ни одной кроны. У нас нет денег для Чехии. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС», — заявил Бабиш.