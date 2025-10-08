«У нас нет денег для Чехии». Бабиш заявил, что не против поставок оружия Украине, но только через ЕС

Лидер партии ANO, победившей на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины.

Об этом в среду, 8 октября, сообщило издание ČTK.

В частности, так Бабиш прокомментировал свою позицию относительно «снарядной инициативы», которую начало нынешнее правительство Чехии.

«Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем», — заявил он.

Бабиш утверждает, что Чехия вносит «60 миллиардов в бюджет Европейского Союза», который помогает Украине.

«Мы не будем давать Украине на оружие [из бюджета] ни одной кроны. У нас нет денег для Чехии. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС», — говорит Бабиш.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение инициативы по поставкам Украине боеприпасов повредит не только самой Украине, но и его государству.

Ранее Андрей Бабиш заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ». По словам Бабиша, поставками снарядов для Украины должны заниматься НАТО и ЕС.

В 2024 году Чехия, при поддержке союзников, начала инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. В августе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что в рамках чешской инициативы Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата). На втором месте оказалась правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат). Для формирования большинства в парламенте необходимо 101 мандат, поэтому стороны будут вынуждены договариваться с другими политическими силами.