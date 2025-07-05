Лидер Ирана Хаменеи не появляется на публике уже 25 дней, в стране уже ищут преемника — Bild
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи долго не выходит на связь (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, и за эти дни он лишь дважды обратился к народу через видеосвязь. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил таблоид Bild.
По данным Bild, обычно Хаменеи не пропускает важные религиозные церемонии. В Иране распространяются различные слухи — о серьезной болезни аятоллы и даже его смерти. Однако эксперты считают, что Хаменеи просто не выходит из бункера.
Как отметили журналисты таблоида, лидер Ирана спрятался в подземном убежище после начала ударов Израиля по объектам иранской ядерной программы 13 июня. Израиль и США нанесли удары по объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе, конфликт длился 12 дней. Сейчас действует временное перемирие, согласованное при посредничестве Катара.
«Двенадцатидневная война фактически стала началом постхаменейской эпохи. В Иране уже ищут преемника. У Хаменеи больше нет физических и психологических возможностей выполнять свою роль — и так было с начала войны», — заявил в комментарии журналистам иранский политолог Али Фатхолла-Неджад.
21 июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что Хаменеи спрятался в бункере и принял меры на случай его убийства — выбрал потенциальных преемников и замену военному командованию.
16 июня издание Iran International со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Али Хаменеи вместе с семьей спецслужбы доставили в подземный бункер в Лавизане, северо-восточном районе Тегерана, через несколько часов после того, как Израиль начал наносить удары в рамках операции Народ как лев 13 июня.
По информации издания, аятолла Хаменеи во время предыдущих атак Ирана на Израиль, в апреле и в октябре 2024 года, также скрывался в бункере вместе с семьей — однако тогда с ним не было двух сыновей, Масуда и Мустафы.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на комментарии двух официальных лиц США сообщало, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Однако позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в комментарии телеканалу Fox News, что эта информация не соответствует действительности.