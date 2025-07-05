Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, и за эти дни он лишь дважды обратился к народу через видеосвязь. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил таблоид Bild .

По данным Bild, обычно Хаменеи не пропускает важные религиозные церемонии. В Иране распространяются различные слухи — о серьезной болезни аятоллы и даже его смерти. Однако эксперты считают, что Хаменеи просто не выходит из бункера.

Как отметили журналисты таблоида, лидер Ирана спрятался в подземном убежище после начала ударов Израиля по объектам иранской ядерной программы 13 июня. Израиль и США нанесли удары по объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе, конфликт длился 12 дней. Сейчас действует временное перемирие, согласованное при посредничестве Катара.

«Двенадцатидневная война фактически стала началом постхаменейской эпохи. В Иране уже ищут преемника. У Хаменеи больше нет физических и психологических возможностей выполнять свою роль — и так было с начала войны», — заявил в комментарии журналистам иранский политолог Али Фатхолла-Неджад.

21 июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что Хаменеи спрятался в бункере и принял меры на случай его убийства — выбрал потенциальных преемников и замену военному командованию.

16 июня издание Iran International со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Али Хаменеи вместе с семьей спецслужбы доставили в подземный бункер в Лавизане, северо-восточном районе Тегерана, через несколько часов после того, как Израиль начал наносить удары в рамках операции Народ как лев 13 июня.

По информации издания, аятолла Хаменеи во время предыдущих атак Ирана на Израиль, в апреле и в октябре 2024 года, также скрывался в бункере вместе с семьей — однако тогда с ним не было двух сыновей, Масуда и Мустафы.

