Оккупанты вербуют студентов из Африки на войну против Украины — СМИ

27 ноября, 07:27
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За участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России студентов из Африки вербуют в ЧВК Вагнера, чтобы отправить на войну против Украины. За отказ угрожают лишить стипендий и повысить стоимость обучения, рассказали студенты южного федерального университета в Ростове-на-Дону, пишет The Daily Beast.

Официальные лица университета пытались убедить студентов принять предложение либо от русской армии, либо от ЧВК Вагнера и уехать на войну. За участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов. За отказ угрожают повышением оплаты за обучение и лишением стипендий. Такие предложения раздаются уже последние три месяца.

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«Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свою учебу. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги», — отметили студенты.

В ряды оккупантов пытаются завербовать также сотрудники ФСБ. Студенты пожаловались, что к ним часто подходили полицейские или военные в парке.

«Куда бы мы ни пошли, люди пытаются убедить нас воевать в Украине. Давление такое сильное», — подчеркнул студент из Сенегала.

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Собеседники The Daily Beast убеждали, что не планируют ехать на войну. Впрочем, отметили, что им известно других студентов, которые оказались в финансовой ловушке и рассматривают предложения захватчиков.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Африка Студенты Война в Украине Война России против Украины

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