В Белгородской области вербуют работников предприятий в ЧВК Вагнера — Генштаб
Работников предприятий в Белгородской области вербуют в ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Igor Russak)
В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию Вагнера.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 18 ноября.
По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы.
Сборы планируют проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината.
По завершению участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией.
Ранее украинская разведка сообщала, что российскими наемниками в ЧВК Вагнера командуют бывшие бойцы специального назначения РФ.