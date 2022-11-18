В Белгородской области вербуют работников предприятий в ЧВК Вагнера — Генштаб 18 ноября, 07:00 Работников предприятий в Белгородской области вербуют в ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Igor Russak)

В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию Вагнера.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 18 ноября.

По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Видео дня

Сборы планируют проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината.

По завершению участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией.

Ранее украинская разведка сообщала, что российскими наемниками в ЧВК Вагнера командуют бывшие бойцы специального назначения РФ.