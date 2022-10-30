Вербуют заключенных с ВИЧ и гепатитом. ПВК Вагнера переходит от качества к количеству в наборе новобранцев — британская разведка 30 октября, 11:17 Бойцы ПВК Вагнера (Фото:прессслужба ГУР)

Российская ЧВК Вагнера начала набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключенных с серьезными заболеваниями.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.



В обзоре напоминают, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают в том числе осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.



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Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала достаточно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством".



«Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонительную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого понадобились бы значительные трудовые ресурсы. Поэтому вполне возможно, что часть новобранцев из числа заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны», — добавляют британцы.

Ранее о том, что в ЧВК Вагнера начали массово набирать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, сообщили в ГУР. По информации украинской разведки, больных «бойцов» россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.