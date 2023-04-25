Американские танки Abrams передадут Украине до конца года — Пентагон 25 апреля, 02:00 Танки M1 Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Американские танки Abrams М1А1 должны поступить в Украину, предположительно, до конца 2023 года. Сейчас будет продолжаться подготовка личного состава в Германии.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.



В Германию специально для подготовки военных ВСУ отправят танки Abrams М1.

«Эти танки (которые будут отправлены в Германию, — ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину», — уточнил он.

Видео дня

По его словам, поступающие в Украину Abrams М1А1 будут оснащены согласно специфике боев в стране.