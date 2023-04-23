Через шесть дней будут у нас. Испания отправила в Украину первую партию танков Leopard 2 23 апреля, 10:46 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину первой партии танков Leopard 2A4. Речь идет о шести единицах этой техники.

Об этом сообщает CNN.

По ее словам, танки покинули портовый город Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами.

«Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине», — заявила Роблес.

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На прошлой неделе министр обороны сообщила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта «так быстро, насколько это возможно».

В общей сложности 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. В общей сложности тренировки на военной базе в Сарагосе прошли 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard. Ряд союзников уже поставил все обещанные, Дания пообещала еще 100 танков Leopard 1.