Умер Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото:Госдума РФ)
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти известного политика-украинофоба Владимира Жириновского.
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — написал он у себя в Telegram.
9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.
Врачи диагностировали у него значительное поражение легких.
Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали.
Последнее сообщение о смерти Жириновского появилось 25 марта. Однако и тогда в Минздраве РФ его опровергли.
Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно российскую вакцину — для первых трех прививок он выбрал Спутник V, затем три раза укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.
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