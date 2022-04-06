Умер Владимир Жириновский 6 апреля, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Владимир Жириновский (Фото:Госдума РФ)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского, известного политика-украинофоба, председателя Либерально-дмакратической партии России (ЛДПР).

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — написал он у себя в Telegram.

Жириновскому было 75 лет.

Прощание с ним состоится в пятницу, 8 апреля, сообщил источник РИА Новости. Отпевать его будет лично глава РПЦ патриарх Кирилл.



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9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Врачи диагностировали у него значительное поражение легких.

Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали.

Последнее сообщение о смерти Жириновского появилось 25 марта. Однако и тогда в Минздраве РФ его опровергли.

Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно российскую вакцину — для первых трех прививок он выбрал Спутник V, затем три раза укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.

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