Рупор ненависти РФ к Украине. Умер Владимир Жириновский — самый открытый украинофоб, ксенофоб и скандалист страны-агрессора 6 апреля, 13:15 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Владимир Жириновский прославился скандалами, драками и ненавистью к Украине (Фото:ldpr.ru)

Сегодня стало известно о смерти Владимира Жириновского, прославившегося еще с 1990-х годов, благодаря дракам с коллегами в российской Думе и другим нападениям, а также ксенофобским, антиукраинским, сексистским и другим скандальным высказываниям.

10 февраля стало известно, что Жириновский заразился коронавирусом, хотя сделал себе восемь прививок от него разными российскими вакцинами. Болезнь он сначала скрывал, но позже из-за ухудшения состояния лег в больницу.

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Многие из его последних публичных заявлений до госпитализации представляли собой циничные прогнозы о вторжении России в Украину. Так, в конце декабря 2021 года Жириновский призвал к бомбардировке Украины в новогоднюю ночь и заявил, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ. «Часа в 4 утра, когда уже все подшофе», — добавил он.

А выступая с трибуны Госдумы 27 декабря 2021 года, Жириновский фактически признал, что РФ давно готовила полномасштабную войну с Украиной. Он обратился к Украине так: «Отказываетесь (выполнять требования РФ) — тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля [вторжение началось 24 февраля]. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну», — традиционно брызжа ненавистью к Украине заявил Жириновский.

НВ напоминает главные факты биографии скандального российского политика.

Сын еврея из Ровенской области

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Его отец Вольф Исаакович Эдельштейн был родом из Костополя Ровенской области, а дед владел деревообрабатывающим предприятием в этом городе. В 1939 году, после присоединения Западной Украины к СССР, оно было национализировано. Сам Жириновский утверждал, что в 1941 году, когда Ровенскую область захватили немецкие войска, его отец вместе с братом Аароном эвакуировался в Алмату. В этом городе Вольф Эдельштейн женился на матери Жириновского — овдовевшей россиянке Александре Макаровой, у которой уже было пятеро детей. С отцом будущий политик знаком не был — в 1946 году Вольфа Эдельштейна депортировали в Польшу, так как у него было польское гражданство. В том же году мать Владимира Жириновского потеряла с ним связь.

По одной из версий биографии Жириновского, до окончания школы он носил фамилию Эдельштейн и сменил ее перед поступлением в институт. Он взял фамилию Андрея Жириновского — первого мужа матери, который служил в НКВД, но был уволен за потерю служебных документов и приговорен к двум годам лишения свободы. После увольнения из НКВД Андрей Жириновский работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги вместе с Эдельштейном, а в 1944 году умер от туберкулеза.

По еще одной версии биографии Владимира Жириновского, нынешнюю фамилию дали ему с рождения.

В 1970 году Жириновский окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете по специальности Турецкий язык и литература. В 1965—1967 годах он также учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. На четвертом курсе проходил практику в качестве переводчика в Турции. В 1969 году Жириновского арестовали в этой стране за раздачу «подрывных значков» (сам политик позже утверждал, что это были значки с портретом Александра Пушкина, которого приняли за молодого Карла Маркса) и вскоре депортирован.

После окончания института в 1970—1972 годах служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси.

До политической карьеры

В 1972—1975 годах Жириновский работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы. После этого — до 1977 года — в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения.

В 1977 году будущий политик окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ, после чего до 1983 года работал в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР.

Еще более семи лет — с 1983 по 1990 год — Жириновский возглавлял юридический отдел издательства Мир.

Основатель ЛДПР, сторонник ГКЧП и главный скандалист Госдумы

В мае 1988 года Жириновский начал активно участвовать в политической жизни России. Он принял участие в работе учредительного съезда Демократического Союза и был избран в состав Центрального координационного совета, однако вскоре вышел из этой партии.

В 1989 году вместе с Владимиром Богачевым Жириновский основал Либераьно-демократическую партию Советского Союза, которая в 1992 году была переименована в Либерально-демократическую партию России.

19 августа 1991 года, будучи лидером ЛДПСС, Жириновский публично поддержал ГКЧП, назвав его противников «отбросами общества». После провала переворота и самороспуска ГКЧП партия получила предупреждение от Министерства юстиции, после чего члены Высшего совета ЛДПСС объявили сами себе выговор за поддержку ГКЧП. Тогда против Жириновского подготовили обвинения по шести статьям, но предъявлены они не были.

22 декабря 1991 года, на следующий день после встречи глав 11 союзных республик в Алма-Ате, Жириновский принял участие в многотысячном митинге против ликвидации СССР под названием Марш голодных очередей. Он заявил митингующим, что те, кто подписали Беловежское соглашение и Алма-атинский протокол к нему, «будут привлечены к суровой уголовной ответственности».



Уже тогда Жириновского называли «скандальным».

В 1993 году политик впервые был избран депутатом Госдумы РФ. После этого он постарался укрепить свою репутацию с помощью агрессивных заявлений и нападений на других политиков.

18 июня 1995 года во время программы Один на один Жириновский облил апельсиновым соком Бориса Немцова, который на тот момент был губернатором Нижнегородской области.

9 сентября 1995 года после того, как в Думе депутат-националист Николай Лысенко сорвал архиерейский крест с депутата Глеба Якунина, стычку между ними попыталась разнять депутатка Евгения Тишковская. Вмешавшийся после этого в драку Жириновский схватил ее за волосы со словами «Бей суку!». По данным Коммерсанта, он также успел ударить по лицу депутата Нину Волкову, случайно шедшую мимо.

После этого ЛДПР распространила в Госдуме листовки, обвинив Тишковскую в провокациях. Среди прочего в них говорилось, что депутатка «как оглашенная кричит на Жириновского в думский микрофон почти матерными словами». Тишковской также стали поступать угрозы и оскорбления по почте и по телефону. В августе 1998 года Тишковская выиграла суд у ЛДПР. Партию обязали распространить в Госдуме листовку с опровержением «порочащих бывшего депутата сведений», а также выплатить Тишковской 20 тыс. рублей.

В апреле 1998 года на ученом совете МГУ Жириновский защитил докторскую диссертацию на звание доктора философских наук по теме Прошлое, настоящее и будущее русской нации. В 2013 году депутат Госдумы из партии Справедливая Россия Илья Пономарев усомнился в том, что Жириновский получил докторскую степень законно и направил официальный запрос генпрокурору РФ с просьбой провести проверку.



«Из СМИ мне стало известно о подозрениях научной общественности в отношении законности присвоения звания доктора философских наук главе фракции Госдумы Жириновскому. По их мнению, диссертация Прошлое, настоящее и будущее русской нации, за которую Жириновским 24 апреля 1998 г. была получена степень доктора философских наук, не является научной работой, а представляет из себя 80-страничный конспект художественно-публицистических произведений самого Жириновского. Таким образом, речь не может идти ни о диссертации, ни о диссертационном докладе по совокупности научных трудов», — говорилось в этом запросе.

В мае 1997 года Жириновского не пустили к могиле Неизвестного солдата, к которой Борис Ельцин возлагал венки. Это снял оператор МТК. Когда Жириновский это заметил, он вырвал у журналистки канала Юлии Ольшанской микрофон, бросил его на землю, пытался выкручивать ей руки и затолкал ее в свою машину. Там ее заперли и попытались отобрать документы.

В 2003 году Жириновский записал нецензурное обращение к президенту США Джорджу Бушу с осуждением войны в Ираке. Он также упоминает скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, и Кондолизу Райс.

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Замглавы Госдумы и кандидат в президенты

Ставка Жириновского на скандальность помогла ему оставаться популярным — его не только выбирали в Госдуму на всех последующих выборах, но и выбрали заместителем Председателя Государственной Думы III созыва в январе 2000 года. На этой должности Жириновский оставался до декабря 2011 года, после чего ее занял старший сын политика Игорь Лебедев, остававшийся на ней до октября 2021 года (в выборах в Думу в сентябре 2021 года Лебедев участия не принимал).

Также Жириновский шесть раз баллотировался в президенты России: в 1991 (тогда еще в президенты РСФСР), 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Минимальное количество голосов — 2,7% - он получил в 2000 году, а максимальное — 9,35% в 2008 году.

Антиукраинские заявления

Антиукраинские заявления Жириновского были известны задолго до Революции Достоинства и начала войны с Россией.

«Никогда в истории не было украинского государства…», — говорил он во время выступления в Госдуме РФ еще в 1998 году.

В марте 2014 года Жириновский отправил правительствам Польши, Венгрии и Румынии предложение разделить Украину на части вместе с Россией. Он предложил «провести референдум», чтобы присоединить к Польше пять украинских областей: Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую. Румынии и Венгрии Жириновский предложил присоединить Черновицкую и Закарпатскую области. Украиной, по его «плану» должна была оставаться только центральная часть страны.

Советник президента Польши по гуманитарным вопросам Томаш Наленч заявил, что «эти мысли — плод какого-то больного воображения».



«Это просто возмутительно предложить Польше участие в разделе дружественной страны и изменении ее границ», — добавил он, отметив, что предложение Жириновского стоит отправить психиатру.



В мае 2014 года Жириновский отправил в Луганск боевикам свой личный джип, после чего в Украине против него начали уголовное производство за финансирование терроризма. В октябре того же года Жириновский отправил террористам $300 тыс. и несколько автомобилей Нива.

В июне 2015 года Жириновский заявил о готовности возглавить боевиков на Донбассе, а всего несколько недель спустя — что что «ДНР» и «ЛНР» созданы руками США.

В феврале 2020 года Жириновский истерично отреагировал на рекламу украинской военной комедии Наші котики.

«Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!» — кричал он, бегая от гостя к гостю в студии российского пропагандистского телеканала.

В декабре 2021 года, на фоне напряженности из-за концентрации российских войск на границах Украины и на оккупированных территориях, Жириновский предложил бомбить Украину и Евросоюз в Новогоднюю ночь.

Состояние психического здоровья Жириновского

Из-за скандальных заявлений и агрессивных выходок Жириновского время от времени в СМИ появлялись упоминания о возможном психическом заболевании политика. При этом, по данным российских СМИ, в ЛДПР признали, что поведение их лидера как минимум в одном случае было неадекватным, объяснив это побочным эффектом от приема медицинского препарата.

18 апреля 2018 года Жириновский оскорбил корреспондентку агентства Россия сегодня Стеллу Дубовицкую, которая была в тот момент беременна.

Сначала он разразился агрессивной и сексистской тирадой о женщинах на Майдане в Киеве, а затем внезапно попросил одного из своих помощников «изнасиловать корреспондентку в жесткой форме». Подталкивая двух помощников к Дубовицкой и еще одной журналистке, высказавшейся в ее защиту, Жириновский начал кричать: «Христос воскресе!».

Дубовицкая подала в полицию заявление с просьбой привлечь Жириновского к ответственности по статье о хулиганстве. Кроме того, российский Совет по правам человека обратился в Генпрокуратуру, попросив лишить Жириновского депутатской неприкосновенности и привлечь его к ответственности за препятствование деятельности журналиста и оскорбление чувств верующих.

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко после этого написал письмо главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, которое оказалось в распоряжении СМИ. В письме он объяснил поведение Жириновского побочным действием препарата Циркадин, который принимают при бессоннице. Раздражительность и агрессия названы среди редких побочных эффектов этого препарата.

Семья и имущество Жириновского

С 1971 года Владимир Жириновский женат на Галине Лебедевой, которая является кандидаткой медицинских наук в области вирусологии. Жириновский заявлял, что в 1978 году они официально развелись, и их связывает только церковный брак.

В 1972 году родился общий с женой сын политика — Игорь Лебедев, который вслед за отцом стал главой фракции ЛДПР в Думе и ее вице-спикером.

В 1983 году у Жириновского родилась внебрачная дочь — Анастасия Петрова, а в 1986 году — внебрачный сын от осетинки Жанны Газдаровой — Олег.

В марте 2019 года журналисты российского издания Проект узнали, что семья Жириновского владеет 51 объектом недвижимости в РФ и Испании общей стоимостью в $150 млн.

По данным журналистов, Жириновский и его сын Игорь Лебедев фактически превратили ЛДПР в бизнес-проект. Партия не только получила из госбюджета 3,5 млрд рублей в 2013—2017 годах, но и на треть состоит из «коммерческих» депутатов, которые получают мандаты в обмен на денежные взносы или помощь партии. Место в федеральном списке Либерально-демократической партии на выборах в Госдуму может стоить от 100 до 400 млн рублей, утверждает Проект со ссылкой на источники в правительстве и Госдуме.

По данным расследования, деньги, которые получает ЛДПР, идут семье и партнерам самого Жириновского, а главным в этой схеме является его сын Игорь Лебедев. Большую роль играет также Галина Лебедева, на которую записаны многие активы.

Среди имущества, которым владеет семья Жириновского

19 квартир в элитном поселке в Москве общей площадью 6,8 тыс. кв. м, стоимость — около $41,8 млн;

трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице ( Испания);

Испания); здание в 802,5 кв. м в Москве, которое используется под хостел Nereus;

отель Acta Azul в Барселоне ( Испания);

Испания); несколько офисных помещений в центре Барселоны общей площадью 436 кв. м;

пять домов и квартир в Аликанте ( Испания);

Испания); вилла стоимостью 1,3 млн евро на территории в 1461 кв. м в Альтеа ( Испания);

Испания); квартира площадью 83 кв. м. и стоимостью 200 тыс. евро в Бенидорме ( Испания);

Испания); три квартиры общей площадью 178,7 кв. м и стоимостью около 551 тыс. евро в Бенидорме ( Испания);

Испания); недвижимость в небоскребах Кутузовская ривьера в Москве площадью 117 кв. м., стоимостью от $719 тыс. до $1,1 млн;

квартира площадью 195,7 кв. м. на Тверской улице в Москве ( квартира подобного метража в этом доме продается за $2,5 млн;

квартира подобного метража в этом доме продается за $2,5 млн; два нежилых помещения общей площадью 873,5 кв. м в центре Сочи;

10 автомобилей — один Bentley Continental и девять Mercedes-Benz S-класса, включая пять Maybach;

пять апартаментов на 54−62-х этажах башен Город столиц Москвы-сити. Общая площадь апартаментов — 1104,6 кв. м, а примерная общая стоимость — $9,4 млн;

несколько участков общим размером чуть меньше четырех футбольных полей стоимостью $17 млн в Подмосковье;

30 соток с постройками, еще шесть — в аренде, стоимостью $2 млн в Подмосковье.

Жириновский и Лебедев никогда бы не могли заработать эти деньги, исходя из зарплат в российском парламенте, подчеркивают журналисты-расследователи. Они полагают, что клан Жириновских в период с 2013 по 2017 год вывел из партии почти 1,3 млрд рублей, то есть треть государственного финансирования партии.

Обвинение в харрасменте

В марте 2018 года корреспондент Дождя Ренат Давлетгильдеев, который является открытым геем, опубликовал на своей странице в Facebook рассказ о харрасменте со стороны Жириновского.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — заявил он.

По словам Давлетгильдеева, этот инцидент произошел в 2006 году, когда он работал в Газете.ру и освещал конкурс Мисс России.

Позже он повторил эти обвинения, в том числе в эфире Дождя и Радио Свобода.

Через три года Жириновский подал в суд с требованием обязать Дождь и Давлетгильдеева опубликовать опровержение, а также взыскать с телеканала и журналиста по 10 миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. В феврале 2022 года суд отказался удовлетворить его требования.

В 2013 году ЛДПР не поддержала законопроект против пропаганды однополых отношений. Жириновский объяснил это нежеланием привлекать внимание СМИ к этой теме. А в августе 2021 года он возмутился из-за нападок на геев в российских СМИ.

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