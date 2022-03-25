В России сообщили о смерти Жириновского. Минздрав РФ в очередной раз опроверг 25 марта, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Владимир Жириновский (Фото:kremlin.ru)

В России появились сообщения о смерти скандально известного политика-украинофоба Владимира Жириновского. Однако в Министерстве здравоохранения РФ это опровергают.

В частности, о смерти Жириновского сообщает Telegram-канал Mash.

Информацию о смерти лидера ЛДПР подтвердил в комментарии РИА Новости сенатор Александр Пронюшкин.



При этом пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщает, что «состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь».

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также заявляет, что Жириновский не умер.

9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Врачи диагностировали у него значительное поражение легких.

Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали.

Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно российскую вакцину — для первых трех прививок он выбрал Спутник V, затем три раза укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.

