После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка

На Камчатке после землетрясения , которое стало самым сильным в мире за 14 лет, началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Как сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, на западном склоне фиксируется утечка раскаленной лавы, над кратером наблюдаются мощное свечение и взрывы.

Ранее вулкан уже выбросил пепел на высоту до восьми километров. Из-за повышенной сейсмической активности сеть природных парков Вулканы Камчатки временно закрыла туристические маршруты, пишет Дождь.

Расположенный примерно в 450 км к северу от областного центра Петропавловска-Камчатского, Ключевский вулкан является одним из самых высоких вулканов в мире. Он извергался несколько раз за последние годы, отмечает The Guardian.

Это землетрясение стало шестым по мощности в мире за всю историю наблюдений, пишет WP.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля на полуострове Камчатка в России, стало самым сильным в мире за последние 14 лет — со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку.

Подземные толчки с эпицентром на Камчатке также вошли в десятку крупнейших землетрясений в мире с 1990 года. Событие 29 июля 2025 года стало последним в серии землетрясений у побережья российского полуострова, начавшейся 10 дней назад. До этого на Камчатке фиксировали толчки с магнитудой до 7,4.

Агентство Reuters пишет, что в результате землетрясения на некоторые районы Камчатки, а также на Гавайские острова и на Японию обрушились цунами. На Гавайях и по всему побережью Тихого океана объявили эвакуацию.