В Черновицкой области второй раз за месяц произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в районе сел Волока и Грушевка Черновицкого района (Фото: Скриншот Google Maps)

Утром во вторник, 29 июля, в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение зафиксировали в районе населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района.

Оно произошло около 05:00 на глубине 2 км. В центре объяснили, что по классификации землетрясений это относится к еле ощутимым.

Предыдущее землетрясение в Черновицкой области зафиксировали в районе поселка Конятина 13 июля. Оно было магнитудой 2,6 на глубине 3 километров.

1 июля Главный центр специального конроля зарегистрировал землетрясение в районе села Карпуси Полтавской области магнитудой 3,1 на глубине 7 км.