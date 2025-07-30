Землетрясение на Камчатке стало самым сильным в мире за 14 лет. Толчки вызвали цунами на Гавайях и в Японии

Землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое произошло 29 июля на полуострове Камчатка в России, стало самым сильным в мире за последние 14 лет — со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки с эпицентром на Камчатке также вошли в десятку крупнейших землетрясений в мире с 1990 года. Событие 29 июля 2025 года стало последним в серии землетрясений у побережья российского полуострова, начавшейся 10 дней назад. До этого на Камчатке фиксировали толчки со шкалой до 7,4 балла.

Поврежденный в результате землетрясения детский сад в Камчатском крае / Фото: Russian Ministry for Emergencies/Handout via REUTERS

Землетрясение было вызвано неглубоким обратным разломом в месте, где Тихоокеанская плита движется на запад относительно Североамериканской плиты со скоростью примерно 80 мм/год.

Крупнейшим зарегистрированным землетрясением в районе Камчатки был толчок магнитудой 9,0 в 1952 году, добавили в Геологической службе США.

Агентство Reuters пишет, что в результате землетрясения на некоторые районы Камчатки, а также на Гавайские острова и на Японию обрушились цунами. На Гавайях и по всему побережью Тихого океана объявили эвакуацию.

В городе Северо-Курильск на Камчатке волны высотой до пяти метров после землетрясения частично затопили порт и рыбоперерабатывающий завод. Гавайских островов достигли волны высотой до 1,7 метра, все рейсы в американский штат были отменены.

По словам чиновников, в Японии было зафиксировано три волны цунами, самая большая из которых достигла 1,3 метра. Десяткам тысяч людей объявили эвакуацию, в частности, были вывезены сотрудники с АЭС Фукусима. По данным СМИ, во время эвакуации погиб один человек, данных о разрушениях пока не поступало.