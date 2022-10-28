Зачем Путину кости любовника Екатерины II: NYT раскрыла детали похищения останков Потемкина из Херсона 28 октября, 15:03 Сюжет Надгробие склепа, где был захоронен Григорий Потемкин (Фото:find-way.com.ua)

Российский диктатор Владимир Путин извращает все, к чему прикасается: его армия расширила масштаб мародерских ограблений, похитив из оккупированного Херсона останки одного из путинских кумиров, российского князя Григория Потемкина.

Путин лишь недавно упоминал имя Потемкина в одной из своих псевдоисторических речей. 30 сентября, во время фарсовой попытки аннексировать территории Украины, диктатор в своей речи в Кремле повторил миф об «историческом единстве» украинцев и россиян, заявив: «Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин».



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Детальнее о краже останков Потемкина из оккупированного Херсона рассказывает американская The New York Times, напоминая также о настоящей роли Потемкина и причине важности его персоны для Кремля: «Полководец 18-го века и любовник Екатерины II помог завоевать Украину и занимает особое место в той версии истории, которую Кремль использует для оправдания войны».

НВ пересказывает главные факты из этого материала.

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NYT рассказывает, что по мере продвижения ВСУ на юге Украины марионеточные ставленники Кремля в Херсоне отправили в местный Екатерининский собор «команду со специальной миссией — украсть кости князя Григория Александровича Потемкина».

Для этого похитителям пришлось спуститься в склеп собора. «Чтобы добраться до останков Потемкина, они должны были открыть люк в полу и спуститься по узкому проходу. Там перед ними должен был предстать простой деревянный гроб на возвышении, отмеченный одним крестом», — пишет американское издание. Под крышкой гроба «в небольшом черном мешочке» лежали тщательно пронумерованные череп и кости Потемкина.

Портрет Потемкина, автор картины - Иоганн Баптист Лампи Старший / Фото: Wikimedia

Чтобы собрать воедино вероятные детали похищения, журналисты NYT побеседовали с Саймоном Себагом-Монтефиоре, британским историком и биографом Потемкина, который в 2000 году издал свою книгу о российском князе под названием Potemkin: Catherine the Great’s Imperial Partner (Потемкин: компаньон императрицы Екатерины II). Монтефиоре лично посещал Херсон ранее, чтобы ознакомиться с останками Потемкина. По словам историка, вскоре после публикации его книги в 2000 году с ним связались из Кремля: чтобы передать, «насколько Путин восхищается его работой».

Однако, как заявил Монтефиоре New York Times на фоне вторжения РФ в Украину и известия о краже останков Потемкина, Путин глубоко ошибается в своем понимании истории. «Потемкин презирал бы Путина и все, за что он выступает», — сказал историк. Путинская война превратила в руины такие украинские города, как Мариуполь и частично Николаев, «в развитии строительства которых участвовали Потемкин и другие российские империалисты». Уничтожение городов, построенных во времена Потемкина, оставляет Путину лишь роль разрушителя «этих более ранних триумфов», констатирует издание.

«Память о завоевателе 18-го века жива для тех в Кремле, кто стремится возродить Российскую империю», — отмечает издание, напоминая, что именно Потемкин убедил свою любовницу Екатерину II аннексировать Крым в 1783 году и был одним из создателей «Новороссии», искусственной административной единицы империи на юге Украины. [Идея Новороссии была в числе планов, которые пытались воплотить в жизнь российские националисты после вторжения РФ в Украину в 2014 году — прим. ред.]

Когда же в феврале 2022 года Путин «вторгся в Украину с целью восстановить часть давно утраченной империи, он обратился к видению Потемкина», пишет NYT. Однако теперь, когда путинская армия не смогла завоевать Одессу и Николаев и оказалась в шаге от изгнания из Херсона, «его грандиозные планы оказались под угрозой».

Теперешнее разграбление усыпальницы Потемкина является частью «усилий России по уничтожению украинской идентичности», констатирует американская газета. Ее журналисты напоминают, что российские силы «уничтожали и систематически грабили украинские сокровища, включая украинские православные церкви, национальные памятники и объекты культурного наследия». Среди похищенных из Украины ценностей были золотые изделия скифов, возраст которых достигал 2300 лет.

По состоянию на 24 октября ЮНЕСКО зафиксировала повреждения и разрушения более чем 200 культурных объектов Украины.

Кражу останков Потемкина оккупанты даже не пытались скрыть, пишет NYT, — даже наоборот. Главарь херсонских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что кости князя были вывезены из Херсона в неизвестное место. «Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя (Потемкина), которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самих Потемкина, Суворова и Маргелова (памятники). Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», — прокомментировал Сальдо разграбление Екатерининского храма в Херсоне.

Согласно подсчетам Монтефиоре, после смерти Потемкина покой его останков нарушают уже в девятый раз. Когда 52-летний Потемкин умер в 1791 году по дороге из румынского города Яссы в Николаев, Екатерина II приказала доставить его тело в Херсон и устроить грандиозные похороны (тело князя сразу после его кончины было бальзамировано).

После смерти Екатерина II в 1796 году место погребения Потемкина стало точкой своеобразного паломничества, что приводило в ярость сына и преемника императрицы, Павла I. Он приказал местному чиновнику вскрыть могилу и разбросать кости Потемкина в близлежащем ущелье. Однако в 1818 году при обыске склепа было установлено, что останки все еще находятся там. В 1859 и в 1873 годах могилу вновь дважды вскрывали — чтобы установить, что останки действительно принадлежали российскому князю. Доказательством этого служило характерное треугольное отверстие в черепе, оставленное в процессе бальзамирования тела Потемкина.

Когда империю поглотила большевистская революция, склеп был вновь открыт: по словам Монтефиоре, существуют даже фотографии революционеров, держащих останки в руках. Вскоре после обнаружения останки снова захоронили в усыпальнице. Могилу снова вскрыли в 1980-х годах — и опять ради попытки подтвердить принадлежность останков умершему князю.

Где кости сейчас и что Кремль планирует с ними делать — остается неизвестным. Британский историк Монтефиоре не удивится, если останки Потемкина окажутся в России, где они смогут сыграть свою роль в «пугающе грубом и зрелищном спектакле ультранационализма».