Расхитители гробниц. Оккупанты украли из Херсона останки князя Потемкина
Оккупанты уже вывезли из Херсона множество исторических ценностей (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)
Мародерство россиян во временно оккупированном Херсоне достигло нового уровня.
Вслед за исчезновением из центра города памятника князю Григорию Потемкину, кремлевская пропаганда сообщила о вывозе на левый берег Днепра и его останков, хранившихся в склепе Спасского собора.
Ранее российские захватчики украли из Херсона монументы адмирала Федора Ушакова и полководца Александра Суворова, являющиеся символами российского империализма.
Кроме памятников, оккупанты также активно разворовывают местные музеи и даже церкви, вывозя на пока еще подконтрольную РФ территорию хранящиеся там исторические и культурные ценности.
Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка оккупантов, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.
В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.