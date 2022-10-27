Расхитители гробниц. Оккупанты украли из Херсона останки князя Потемкина 27 октября, 12:44 Оккупанты уже вывезли из Херсона множество исторических ценностей (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Мародерство россиян во временно оккупированном Херсоне достигло нового уровня.

Вслед за исчезновением из центра города памятника князю Григорию Потемкину, кремлевская пропаганда сообщила о вывозе на левый берег Днепра и его останков, хранившихся в склепе Спасского собора.

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Ранее российские захватчики украли из Херсона монументы адмирала Федора Ушакова и полководца Александра Суворова, являющиеся символами российского империализма.

Кроме памятников, оккупанты также активно разворовывают местные музеи и даже церкви, вывозя на пока еще подконтрольную РФ территорию хранящиеся там исторические и культурные ценности.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка оккупантов, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.