Оккупанты продолжают «дерусификацию» Херсона. Украли памятник Потемкину

26 октября, 11:52
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Ранее оккупанты украли из Херсона памятники Ушакову и Суворову (Фото:markito0171/Twitter)

Ранее оккупанты украли из Херсона памятники Ушакову и Суворову (Фото:markito0171/Twitter)

На фоне подготовки к отступлению своих войск из временно оккупированного Херсона РФ продолжает очищать город от символов российского империализма.

Ранее сообщалось, что захватчики уже вывезли оттуда памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову, а в среду, 26 октября, стало известно об исчезновении с постамента монумента князя Григория Потемкина, о чем свидетельствуют обнародованные в соцсетях фото.

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Таким образом, занимаясь мародерством, оккупанты, сами того не осознавая, «дерусифицируют» Херсон перед его освобождением украинской армией.

https://twitter.com/markito0171/status/1585164777328107520

К сожалению, кроме памятников российским деятелям, они также разворовывают местные музеи и даже церкви, вывозя на пока еще подконтрольную РФ территорию хранящиеся там исторические и культурные ценности.

https://www.youtube.com/embed/FHra0WCLgt0
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Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка оккупантов, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Памятники Мародерство Херсон Херсонская область Война России против Украины Дерусификация

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