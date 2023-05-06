Экс-спичрайтер Путина объяснил, зачем Медведев пишет безумные посты в соцсетях 6 мая, 07:09 NV Премиум Посты Дмитрия Медведева регулярно вызывают недоумение у международного сообщества (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina)

Политолог и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV объяснил, почему Дмитрий Медведев, занимавший когда-то посты президента и премьера РФ, пишет безумные посты в соцсетях.

В эфире Радио NV Галлямов сказал, что «не стал бы недооценивать» Медведева.

«Вы говорите на счет ума. То есть, когда ты его читаешь, то да, действительно, вопросы возникают. Но пока он на самом деле задачу политического выживания решает», — отметил политолог.

Видео дня