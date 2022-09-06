Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона 6 сентября, 14:38 Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона (Фото:Sky News)

Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона , официально передавшего должность премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс. Теперь он официально ушел с поста.

Об этом сообщает Sky News.

Между тем, Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.

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5 сентября были объявлены результаты голосования, согласно которым 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, Трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.

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