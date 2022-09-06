Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

6 сентября, 14:38
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Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона (Фото:Sky News)

Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона (Фото:Sky News)

Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально передавшего должность премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс. Теперь он официально ушел с поста.

Об этом сообщает Sky News.

Между тем, Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.

Видео дня

https://twitter.com/chrisshipitv/status/1567106544730267651?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567106544730267651%7Ctwgr%5E0edcd6aec3794a7e0453b811ed658c9a13da996c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fcountries%2Fboris-dzhonson-vigoloshuye-promovu-liz-trass-otrimuye-posadu-prem-yer-ministra-onlayn-novini-svitu-50268079.html

5 сентября были объявлены результаты голосования, согласно которым 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, Трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Королева Елизавета II Великобритания Борис Джонсон Отставка

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