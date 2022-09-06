Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона (Фото:Sky News)
Об этом сообщает Sky News.
Между тем, Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.
5 сентября были объявлены результаты голосования, согласно которым 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, Трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.
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