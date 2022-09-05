Зеленский провел последний разговор с Джонсоном в его статусе премьера Британии 5 сентября, 17:45 Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьера Британии в Киев 24 августа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел последний телефонный разговор с Борисом Джонсоном в его статусе премьер-министра Великобритании.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе», — пишет президент.

Зеленский поблагодарил Джонсона от имени всего украинского народа за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. Он добавил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.

Новым премьер-министром Великобритании в понедельник, 5 сентября, избрана министр иностранных дел Лиз Трасс.

Планируется, что она будет занимать посты лидера партии и премьер-министра до предстоящих в январе 2025 года очередных выборов.

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