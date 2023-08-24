Япония начала сбрасывать воду с АЭС Фукусима-1 в Тихий океан 24 августа, 08:17 Атомная электростанция Фукусима-1 (Фото:Kyodo/via REUTERS)

В Японии начали сбрасывать в Тихий океан очищенную от радиоактивных частиц воду с атомной электростанции Фукусима-1 в четверг, 24 августа.



Об этом сообщает Kyodo.

Воду начали сбрасывать около 13:00 по местному времени (7 утра по киевскому) несмотря на протесты рыбаков, экологов и соседних стран, в частности Китая.

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Такое решение приняли в связи с тем, что установленные резервуары, которые сейчас содержат около 1,34 миллиона тонн очищенной воды, приближаются к своему пределу и могут достичь его уже в 2024 году.

Воду использовали для охлаждения расплавленного ядерного топлива на станции, которую очистили с помощью передовой системы обработки жидкости. Ее разбавят морской водой до 40% концентрации, прежде чем сбросить через подводный туннель в 1 километре от станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) два года рассматривало этот вопрос и решило, что такой процесс будет иметь незначительное влияние на людей и окружающую среду, отметив что это обычная практика в ядерной отрасли.

В марте 2011 года после одного из самых мощных в истории землетрясений на АЭС Фукусима-1 вышла из строя система охлаждения, что привело к расплавлению активной зоны реакторов.

Были повреждены три из шести реакторов атомной электростанции. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий, эвакуировали около 150−200 тысяч человек.