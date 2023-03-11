Когда время остановилось. 20 снимков худшего стихийного бедствия в истории Японии — землетрясения 2011 года 11 марта, 10:15 Сюжет Последствия удара цунами в японском городе Натори (префектура Мияги), 11 марта 2011 (Фото:KYODO/Via REUTERS/File Photo)

12 лет назад, 11 марта 2011 года, в Тихом океане произошло землетрясение, вошедшее в пятерку сильнейших за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Его главной жертвой стала Япония: стихийное бедствие обернулось для страны серией катастроф, последствия которых она пытается побороть до сих пор.

Землетрясение магнитудой 9,1 (при максимальных 9,5 по шкале Рихтера) произошло в Тихом океане к востоку от острова Хонсю, крупнейшего в Японском архипелаге. Мощный подземный удар спровоцировал серию гигантских волн цунами, которые и стали главной разрушительной силой стихийного бедствия.



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Огромный водяной вал, скорость которого в отдельных районах достигала 700 км/ч, а высота — 35−40 м, сокрушил на своем пути сотни тысяч зданий и объектов инфраструктуры далеко вглубь от береговой линии в северо-восточных городах Японии. В 20 префектурах погибли почти 16 тыс. человек, были ранены более 6 тыс., имена еще 2,5 тыс. человек так и остались в графе «пропавшие без вести».

«За 65 лет после окончания Второй мировой войны это сложнейший и самый тяжелый кризис для Японии», — заявил тогда премьер-министр Японии Наото Кан.

Пострадало более 1 млн зданий: 121 тыс. были разрушены полностью, 280 тыс. в официальных сводках японской полиции названы «полуразрушенными», еще 699 тыс. — «частично поврежденными».

Фукусима не Чернобыль, но последствия трагичны - посол Украины в Японии https://www.youtube.com/embed/DTDYDLPo1gU

В зону бедствия попали не только жилые дома, мосты, плотины, железнодорожные линии, аэропорты и автотрассы, но и несколько японских АЭС, что привело к еще одной катастрофе — серии аварий на атомной электростанции Фукусима-1. Землетрясение и цунами фактически разрушили эту АЭС в префектуре Фукусима, из-за чего в течение первых недель после стихийного бедствия там произошло несколько аварий и взрывов с масштабным выбросом радиоактивных веществ.

Катастрофа была оценена как максимально серьезная (7 уровень) по Международной шкале ядерных событий МАГАТЭ, став единственной аварией, которая сравнялась с Чернобыльской. Более 150 тыс. жителей районов, прилегающих к АЭС Фукусима-1, были вынуждены отселиться из-за радиоактивного загрязнения. Огромные массы загрязненной воды попали в Тихий океан.

По оценкам Всемирного банка, стихийное бедствие 2011 года стоило японской экономике по меньшей мере $235 млрд, что сделало его наихудшим в истории человечества по объему нанесенного экономического урона.

Подборка архивных фотографий той весны напоминает о дне, который изменил жизни миллионов японцев.

Сокрушительная волна увлекает за собой жилые дома в городе Натори (префектура Мияги) и сметает все на пути.

11 марта 2011 / Фото: KYODO/via REUTERS/File Photo

Один из самых красноречивых снимков, свидетельствующих о силе цунами, был сделан в Мияко (префектура Иватэ) — волна, пришедшая из Тихого океана, обрушилась на город через устье местной реки.



11 марта 2011 / Фото: Mainichi Shimbun/via REUTERS/File Photo

Мощные водовороты видны у побережья города Иваки (префектура Фукусима) — вскоре после того, как здесь прокатилось цунами.

11 марта 2011 / Фото: YOMIURI/via REUTERS/File Photo

Часы, найденные в руинах города Рикудзентаката (префектура Иватэ), остановились в момент, когда разрушительная волна накрыла этот район.

Это произошло менее чем через час после самого мощного подземного толчка, случившегося в Тихом океане 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени.

7 апреля 2011 / Фото: REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Затопленный аэропорт в городе Сендай (префектура Мияги).

Сендай был одним из ближайших к эпицентру землетрясения крупных городов (толчки зафиксировали в 130 км к востоку от его побережья).



11 марта 2011 / Фото: Kyodo via REUTERS/File Photo

Последствия удара стихии в городе Натори (префектура Мияги).

11 марта 2011 / Фото: KYODO/Via REUTERS/File Photo

Спасатели извлекают из-под завалов тело погибшего (город Рикудзентаката, префектура Иватэ).



13 марта 2011 / Фото: REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Разрушенный волной цунами город Офунато, префектура Иватэ.

15 марта 2011 / Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Matthew M. Bradley/Handout via REUTERS/File Photo

Невероятная сила цунами водрузила этот корабль на один из домов в городке Оцути (префектура Иватэ). Снимок сделан спустя более чем две недели после трагедии 11 марта.

28 марта 2011 / Фото: REUTERS/Damir Sagolj/File Photo

12 лет назад это фото облетело весь мир: женщина плачет среди руин города Натори (префектура Мияги).

12 марта 2011 / Фото: Asahi Shimbun via REUTERS/File Photo

Уцелевшие в день катастрофы люди ищут своих близких в списках выживших (на фото временное убежище в городе Рикудзентаката, префектура Иватэ).

12 марта 2011 / Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo

Последствия разрушений в городе Минамисома, префектура Фукусима.

12 марта 2011 / Фото: Kyodo/via REUTERS/File Photo

Автомобиль на затопленном перекрестке в городе Сендай (префектура Мияги).

12 марта 2011 / Фото: REUTERS/Jo Yong-Hak/File Photo

Спустя несколько дней после цунами спасатели выносят тела погибших из руин города Рикудзентаката, префектура Иватэ.

16 марта 2011 / Фото: REUTERS/Adrees Latif/File Photo

Мама с ребенком идут по улице разрушенного до основания города Мияко (префектура Иватэ).

5 апреля 2011 / Фото: REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Эвакуационный центр в городе Исиномаки (префектура Мияги) — временное пристанище для жителей из окрестных районов, потерявших кров.

Фото сделано в начале апреля 2011 года, спустя почти месяц после трагедии.

3 апреля 2011 / Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Второй Чернобыль: панорамные снимки с воздуха разрушенной АЭС Фукусима-1, первые недели после землетрясения.



20 марта 2011 / Фото: Air Photo Service/Handout via REUTERS/File Photo

24 марта 2011 / Фото: Air Photo Service/Handout via REUTERS/File Photo

Разрушенная крыша реактора № 3 атомной электростанции Фукусима-1. Снимок сделан спустя почти год после катастрофы.



20 февраля 2012 / Фото: REUTERS/Issei Kato/File Photo

Последствия на десятилетия: работники в защитных костюмах и масках проводят деконтаминацию почвы в лесу возле города Томиока, префектура Фукусима (пораженная радиоактивными выбросами зона вокруг АЭС Фукусима-1).

24 февраля 2015 / Фото: REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Специальные пакеты с зараженной почвой, листьями и мусором собраны после очередной операции по обеззараживанию на побережье города Томиока, префектура Фукусима (пораженная радиоактивными выбросами зона вокруг АЭС Фукусима-1).



22 февраля 2015 / Фото: REUTERS/Toru Hanai/File Photo