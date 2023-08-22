Япония начнет сброс воды с Фукусимы 24 августа — Bloomberg

22 августа, 04:54
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Директор МАГАТЭ на Фукусиме (Фото:Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

Директор МАГАТЭ на Фукусиме (Фото:Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС Фукусима-1 начнется 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Bloomberg.

«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — отметил он, подчеркнув, что перед принятием соответствующего решения японские власти еще раз подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить безопасный сброс воды.

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Напомним, МАГАТЭ разработало план по сбросу очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в Тихий океан. Агентство ООН по ядерному надзору одобрило этот план. Наблюдатели вместе с японскими властями заверяют, что такой шаг полностью безопасный.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Япония Фукусима Тихий океан

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