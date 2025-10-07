Российские власти начали повышать безопасность крупнейшего ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области после серии ударов украинских дронов по энергетическим и военным объектам.

Об этом сообщает издание The Barents Observer, проанализировав спутниковые снимки сервиса Google Earth от 14 августа.

Снимки показывают, что в поселке Северный, базе для обеспечения ядерных испытаний, где с 1950-х годов провели сотни атомных взрывов, три ряда топливных цистерн покрыли металлическими защитными сетками. Цистерны поставляют топливо для населенного пункта.

Как отмечает издание, сетки установлены для предотвращения прямого удара дронов по бакам, что могло бы вызвать взрыв и воспламенение горючего. Это решение стало частью мер безопасности на фоне усиления угроз со стороны украинских беспилотников.

Инфографика: The Barents Observer

Возле портового комплекса поселка Северный, расположенного более чем в 2500 км от Украины, в резервуарах хранится бензин для транспорта, который используется на ядерном полигоне на берегу пролива Маточкин Шар.

Ближе к центру поселка стоят большие цистерны с мазутом для отопления и электроснабжения, которые, как видно из снимков, не накрыты защитными сетками. Также сетками не закрыты некоторые резервуары для авиатоплива на вертолетной площадке рядом с Северным.

Сетки синего цвета похожи на те, что накрывают баки на других военных объектах, например на авиабазе Оленья к югу от Мурманска, которая уже подвергалась атакам украинских дронов, отмечает издание.

На ядерном полигоне на Новой Земле настоящих испытаний ядерного оружия не проводили с 1990 года. Сейчас в шахтном комплексе в трех километрах к югу от поселка Северный проходят так называемые подкритические эксперименты — испытания без цепной реакции, которые не приводят к взрыву. Кроме того, в этом районе уже есть один тоннель и строится второй, на случай, если Россия решит возобновить ядерные испытания, сообщает The Barents Observer.

Издание отмечает, что Украина хорошо осведомлена об объектах на полигоне. Во времена СССР горнодобывающая бригада из Украины прокладывала шахты в горах, где с 1964 по 1990 годы проводили подземные испытания ядерных бомб. В Северном даже есть отель под названием Отель Украина.

Как пишет The Moscow Times, современные испытания на полигоне на Новой Земле контролирует одна из «самых секретных военных структур РФ» — 12-е Главное управление минобороны, которое отвечает за хранение, техническое обслуживание, транспортировку и доставку ядерных боеголовок.

В июле 2024 года Украина впервые с начала войны атаковала российские военные объекты за Полярным кругом. Тогда дроны ударили по стратегическому аэродрому Оленья, расположенному в 1800 км к северу от границы с Украиной, где базировались ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. По данным украинской разведки, во время атаки был поврежден один бомбардировщик Ту-22М3.

В следующем месяце ВСУ повторно нанесли удар по Мурманской области. Дроны добрались до поселка Высокий, рядом с аэродромом Оленья.