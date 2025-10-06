«Не только дроны». Зеленский заявил, что в последние дни для ударов по территории РФ Украина применяла исключительно собственное оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина применяет для ударов по территории страны-агрессора России оружие собственного производства и это не только дроны.

Об этом Зеленский отметил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве в понедельник, 6 октября, публикует соответствующее видео РБК.

«К детальной публичности применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем немножко позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что мы применяем. Главное понимать, что в последние дни Украина применяла исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, людям можно понять из тех фактов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов», — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за работу военных, а также производителей оружия. Он отметил, что Украина будет иметь больше возможностей, однако они будут зависеть от финансовых возможностей страны.

По словам Зеленского, украинское производство ракет и дронов в 2026 году может достичь 35 млрд долларов.

В сентябре президент сообщил, что почти 60% вооружения, которое есть в Силах обороны, украинского производства. Он также заявлял, что украинские специалисты работают над созданием дальнобойного оружия, и рассказал о положительных испытаниях.

6 октября журнал The Economist написал, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 Фламинго, которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.