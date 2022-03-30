Генштаб ВСУ прокомментировал взрывы под Белгородом 30 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Генштаб ВСУ рассказал о причинах взрывов под Белгородом (Фото:Кадр видео Mash)

По информации украинского Генштаба, взрывы под российским Белгородом произошли в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов.

Война России против Украины — главные события 30 марта



«Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

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Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре российских военнослужащих.

Украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию от российских пропагандистов, отметил, что 19-я ракетная бригада нанесла удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское (до Красного Октября около 400 м) под Белгородом.

Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.



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