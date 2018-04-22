Взрыв в Кабуле: Количество погибших возросло до 52

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112 человек получили ранения

112 человек получили ранения

Число погибших в результате взрыва в центре регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле возросло до 52.

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения.

По словам чиновника, среди убитых - 21 женщина и пять детей. Также 112 человек получили ранения.

Все жертвы - гражданские лица, большинство из погибших стояли в очереди в центр регистрации избирателей. 

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены.

Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум 6 человек.

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