Взрыв в Кабуле: Количество погибших возросло до 52

Число погибших в результате взрыва в центре регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле возросло до 52.

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения.

По словам чиновника, среди убитых - 21 женщина и пять детей. Также 112 человек получили ранения.

Все жертвы - гражданские лица, большинство из погибших стояли в очереди в центр регистрации избирателей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены.

Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум 6 человек.