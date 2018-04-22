В Афганистане произошел второй теракт за день, есть погибшие

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Это пятая атака против парламентских выборов в Афганистане за менее чем неделю
Tolo News

Это пятая атака против парламентских выборов в Афганистане за менее чем неделю

Из-за взрыва у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщает Tolo News.

По информации издания, вблизи центра регистрации избирателей в центре провинции Баглан, городе Пули-Хумри, было размещено самодельное взрывное устройство.

По словам местных чиновников, все жертвы были членами одной семьи, среди убитых и раненых есть дети. Сообщается, что семья проезжала мимо центра регистрации избирателей, когда произошел взрыв.

Это уже пятая атака против парламентских выборов в Афганистане за менее чем неделю.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле умер 31 человек и 54 были ранены.

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