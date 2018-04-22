Число жертв теракта в Афганистане значительно возросло – СМИ

Это четвертая атака против парламентских выборов в Афганистане за менее чем неделю

Число жертв в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 31 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.

Взрыв, совершенный террористом-смертником в жилете, начиненном взрывчаткой, убил по меньшей мере 31 человека и ранил еще 54 человека.

Информационное агентство Исламского государства сообщило, что террористическая группировка берет на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе Дашт-э-Барч в центре распределения идентификационных данных и регистрации избирателей примерно в 10:00 утра. Район населен преимущественно представителями шиитско-хазарского меньшинства, которые неоднократно становились жертвами нападений Исламского государства.