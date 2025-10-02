Пограничники Польши зафиксировали существенный рост въезда украинцев 18−22 лет и назвали цифры за сентябрь

Количество украинцев от 18 до 22 лет, которые пересекли границу в сентябре, выросло в разы (Фото: Straż Graniczna / Twitter)

Количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет , которые въехали в Польшу в сентябре, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на данные, которые были предоставлены пограничной службой Польши в ответ на журналистский запрос.

Согласно данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября 2025 года в Польшу въехало более 56 тыс. граждан Украины в возрасте 18−22 лет, а выехало из Польши более 19,2 тыс.

По сравнению с августом количество мужчин такого возраста, которые въехали в Польшу, увеличилось более чем в 10 раз, отмечается в публикации. Количество тех, кто выехал из Польши за месяц выросло более чем в 3,5 раза.

В Государственной пограничной службе Украины официальной статистики по количеству украинцев 18−22 лет, которые выехали за границу или вернулись после нового решения правительства не разглашают.

19 июля спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Верховная Рада рассматривает вопрос разрешения выезда за границу мужчинам до 25 лет.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

В тот же день Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.