На границе с Польшей задержали украинца с двумя женами — бывшей и нынешней, последняя с инвалидностью II группы, они только что поженились

22 июля, 15:48
Мужчина пытался выехать за границу с нынешней и бывшей женами (Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница)

В пункте пропуска Смильница на украинско-польской границе внимание пограничников привлек 54-летний уроженец Донецкой области, который пытался выехать из страны в компании сразу двух жен — бывшей и нынешней.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница. Во время проверки документов на выезд из Украины специалисты заподозрили 54-летнего мужчину в возможном нарушении законодательства.

Дончанин планировал выехать в Польшу с 66-летней женой, на которой женился недавно — она является женщиной с инвалидностью II группы. Брак он заключил почти сразу после недавнего бракосочетания, однако за границу планировал поехать и с бывшей женой.

Как выяснилось, его новая избранница — соседка, которая ранее уже была замужем за 30-летним племянником предыдущей жены того же мужчины.

Пограничники передали собранные материалы соответствующим органам для дальнейшей проверки на предмет возможных нарушений законодательства.

Редактор: Виктория Пасайлюк

