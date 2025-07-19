Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент обсуждает разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте 18−24 лет (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Верховная Рада Украины рассматривает вопрос разрешения выезда за границу мужчинам до 25 лет.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Мы — Украина.

«Мы должны найти механизмы. Какой механизм будет найден — я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами», — пояснил он.

Сейчас выезжать за границу имеют право мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

27 мая министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что дети после завершения 11-го класса выезжают за границу, однако это явление не массовое.

29 мая член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада Украины работает над вопросом о возможности выезда за границу для украинских мужчин в возрасте до 23−24 лет.

В то же время вопрос возраста он назвал достаточно чувствительным, поскольку сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу. Нардеп анонсировал соответствующие законодательные изменения в краткосрочной перспективе.