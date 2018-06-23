Накануне президентских выборов в Турции прошли массовые аресты - СМИ

За два года власти Турции официально обвинили около 50 тыс. человек в причастности к перевороту

За несколько дней до президентских и парламентских выборов в Турции, которые пройдут 24 июня, полиция страны задержала 47 человек, подозреваемых в поддержке неудавшегося государственного переворота, который произошел два года назад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкие силовики начали операцию еще 19 июня. По данным CNN Turk, в целом она была направлена ​​против 124 человек, которых обвиняют в поддержке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена - он считается ответственным за попытку путча в Турции в июле 2016 года.

Подозреваемых обвиняют в религиозно-политической пропаганде среди высших армейских чинов Турции. Полицейскую операцию провели в 31 провинции страны, однако основное внимание было направлено на город Конья.

Всего за два года после переворота в Турции было задержано около 160 тыс. человек и уволено почти такое же количество государственных служащих, напоминает Reuters. Из них более 50 тыс. человек услышали официальные обвинения и находились под арестом во время судебного разбирательства.

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Критики президента Тайипа Эрдогана говорят, что он использовал неудачную попытку переворота как повод для борьбы с оппозицией и инакомыслием. Однако официальная Анкара настаивает, что эти меры были необходимы для устранения угроз национальной безопасности.

24 июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

После почти столетней истории Турции как парламентской республики всю полноту власти получит будущий победитель президентской гонки - в стране вступят в силу конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года.

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