Накануне президентских выборов в Турции прошли массовые аресты - СМИ

За несколько дней до президентских и парламентских выборов в Турции, которые пройдут 24 июня, полиция страны задержала 47 человек, подозреваемых в поддержке неудавшегося государственного переворота, который произошел два года назад.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.
Турецкие силовики начали операцию еще 19 июня. По данным CNN Turk, в целом она была направлена против 124 человек, которых обвиняют в поддержке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена - он считается ответственным за попытку путча в Турции в июле 2016 года.
Подозреваемых обвиняют в религиозно-политической пропаганде среди высших армейских чинов Турции. Полицейскую операцию провели в 31 провинции страны, однако основное внимание было направлено на город Конья.
Всего за два года после переворота в Турции было задержано около 160 тыс. человек и уволено почти такое же количество государственных служащих, напоминает Reuters. Из них более 50 тыс. человек услышали официальные обвинения и находились под арестом во время судебного разбирательства.
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Критики президента Тайипа Эрдогана говорят, что он использовал неудачную попытку переворота как повод для борьбы с оппозицией и инакомыслием. Однако официальная Анкара настаивает, что эти меры были необходимы для устранения угроз национальной безопасности.
24 июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.
После почти столетней истории Турции как парламентской республики всю полноту власти получит будущий победитель президентской гонки - в стране вступят в силу конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года.
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