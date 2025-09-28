Полиция Молдовы заявила о задержании трех мужчин с пиротехникой, которые готовили беспорядки после парламентских выборов

В Молдове задержали трех координаторов беспорядков из Приднестровья. Об этом сообщила полиция Молдовы в воскресенье, 28 сентября.

Отмечается, что их задержали в рамках уголовного дела по факту «подготовки массовой дестабилизации и беспорядков сразу после завершения избирательного голосования и во время протеста в столице на следующий день».

Как отметили правоохранители, задержанные отвечали за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которые должны были организовать беспорядки.

Во время обысков у них обнаружили ряд предметов (в частности пиротехнических и легковоспламеняющихся), которые, как отметили в полиции, «должны были быть использованы для того, чтобы вызвать панику среди толпы и создать хаос».

26 сентября в Министерстве внутренних дел Сербии заявили об аресте двух граждан, которые подозреваются в организации потенциальных беспорядков на территории Молдовы в день выборов.

28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

Избирательные участки работали с 07:00 до 21:00. По данным Центральной избирательной комиссии, общая явка составила 52%.