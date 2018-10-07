В Бразилии проходят президентские и парламентские выборы

В Бразилии 7 октября проходят всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов. Об этом сообщает Reuters.

Избирательные участки открываются в 8 утра (по местному времени – НВ) и закрываются в 5 часов вечера.

Право голоса в Бразилии имеют более 147 млн избирателей. Для избирателей в возрасте от 18 до 69 лет участие в голосовании является обязательным, люди от 16 до 18 лет и старше 70 лет могут голосовать по желанию.

Отмечается, что на президентский пост претендуют 13 кандидатов.

По данным социологических опросов, победитель не определится в первом туре. Второй тур назначен на 28 октября.

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Фаворитами в президентской гонке являются бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад.

По предположениям аналитиков, именно Болсонару и Аддад выйдут во второй тур.

Инаугурация нового президента Бразилии, который будет управлять страной следующие четыре года, должна состояться 1 января 2019 года.