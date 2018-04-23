Новый Трамп. Президентскую гонку в Бразилии возглавил расист, сексист и гомофоб

В Бразилии за полгода до президентских выборов, которые пройдут в октябре 2018 года, появился новый лидер президентской гонки – одиозный политик Жаир Болсонару, известный своими радикальными взглядами, а также расистскими, сексистскими и гомофобными высказываниями.

Ультраправый конгрессмен Болсонару возглавил рейтинг симпатий бразильцев после того, как из гонки фактически выбыл ее главный лидер – экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Летом 2017 года суд приговорил да Силву к 9,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег, позже суд второй инстанции увеличил этот срок до 12 лет, однако все это время да Силва оставался на свободе. Лишь в начале апреля 2018-го суд дал добро на взятие экс-президента под стражу, а 8 апреля полиция арестовала да Силву, который теперь будет отбывать наказание.

Согласно результатам первого опроса, где да Силва не фигурировал в качестве кандидата в президенты, лидера гонки Болсонару готовы поддержать 17% бразильцев, второе место занимает эколог Марина Силва (15-16%).

НВ рассказывает о том, почему возросший политический вес Болсонару вызвал волну обсуждения в мире и за что его называют "латиноамериканским Трампом".

Из десантников – в политику

63-летний Жаир Болсонару – бывший военный десантник, служивший в бразильской армии в период военной диктатуры 1964-1985 годов. Он никогда не скрывал своих симпатий к этому режиму, регулярно заявляя о желании вернуть подобный стиль управления в Бразилии.

Для своих сторонников Болсонару олицетворяет закон и порядок, а это очень убедительный месседж в стране, где происходит около 60 тыс. убийств в год

"Я за диктатуру!" – прямо заявлял политик во время своего первого из семи сроков в качестве депутата парламента Бразилии. За все это время он остался верен своим убеждениям, хотя сменил немало партий (сейчас представляет Социал-христианскую партию Бразилии).

Болсонару пришел в большую политику в конце 80-х: в 1988-м он был избран в горсовет Рио-де-Жанейро, а в 1990-м – впервые стал бразильским конгрессменом. С тех пор политичеcкая значимость бывшего армейца многократно возросла.

На последних парламентских выборах в Бразилии, состоявшихся в 2014 году, он стал лидером избирательных симпатий в Рио-де-Жанейро, набрав 464 тыс. голосов.

Бразильский Трамп

За время своей карьеры Болсонару прославился как один из самых скандальных и радикальных политиков не только в Бразилии, но и во всем мире.

Сторонник крайне-правых взглядов, он имеет репутацию убежденного гомофоба: Болсонару выступает резко против однополых союзов, программы сексуального образования в школах и однажды приравнял усыновление детей однополыми парами к педофилии.

Болсонару ищет поддержки в народе и в соцсетях / Фото ЕРА

Кроме того, политик не чурается публичной поддержки самых жестких практик криминального кодекса, включая пытки и смертную казнь. В 2016 году, выступая в парламенте перед голосованием за импичмент президенту Дилме Русеф, Болсонару посвятил свой голос одиозному полковнику Карлосу Устре – в годы диктатуры в Бразилии тот руководил программой пыток политзаключенных, а в 2008 году суд официально признал его организатором пыток.

Болсонару также отличается экономическим национализмом – в частности, он резко критикует усиление роли китайских инвесторов в бразильской экономике. "Китай захватывает Бразилию, и это тревожит. Они инвестируют в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, энергетику, порты и аэропорты", - возмутился однажды Болсонару, пообещав ограничить возможность покупки бразильских компаний китайцами, пишет Bloomberg.

Ненавистническое отношение к женщинам – еще один пункт, в котором Болсонару нет равных. В 2003 году в перепалке с коллегой-депутатом Марией до Росарио, которая назвала его "насильником", политик заявил: "Вас бы я никогда не изнасиловал, так как вы этого не достойны". За это высказывание суд приговорил его к штрафу в $ 2,5 тыс. в пользу до Росарио.

В апреле 2018 года бразильская генпрокуратура начала расследование против Болсонару за его высказывания о жителях бразильских деревень, основанных потомками рабов – политик сравнил их с "животными", заявив, что они "недостойны даже размножаться". Ранее он также называл "животными, которым следует вернуться в зоопарк" активистов движения за права темнокожих.

При этом Болсонару старается быть максимально публичным политиком и во многом копирует стиль избирательной кампании Дональда Трампа. Бразильский конгрессмен активно размещает свои заявления в социальных сетях, включая Twitter и Facebook, где с 4,5 млн подписчиков он лидирует среди всех политиков страны.

Его речи, подобно речам Трампа, часто бессвязны, однако обладают странной притягательностью, если слушать их вживую

Как и Трамп, Болсонару – популярный в народе оратор. "Его речи, подобно речам Трампа, часто бессвязны, и кажутся бессмысленными в письменном виде из-за нападок на синтаксис, однако обладают странной притягательностью, если слушать их вживую", - отмечает в своем материале о Болсонару британская The Guardian.

Своего восхищения нынешним американским президентом бразильский деятель не скрывает и уже дал понять, что в случае избрания лидером Бразилии будет нацелен на сближение отношений со США.

Кроме того, как и Трамп, Болсонару является сторонником свободного ношения оружия и выступает против жестких запретов в этой сфере.

Шансы на избрание

Растущая популярность Болсонару на фоне политической неопределенности в Бразилии может укрепить шансы одиозного политика на избрание, пишут западные СМИ.

Как и Трамп, политик будет делать ставку на недовольство бразильцев экономическими проблемами страны, полагают аналитики.

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"Дональд Трамп был избран, утверждая, что преступность в городах вышла из-под контроля, что ситуация в экономике катастрофична, а весь политический класс коррумпирован. Все эти три пункта – несомненная правда и для Бразилии. Так что если Трамп смог победить, представьте, что может быть сейчас в такой стране, как Бразилия", - цитирует The Guardian Брайана Уинтера, главного редактора специализированного издания Americas Quarterly.

Для своих сторонников Болсонару олицетворяет закон и порядок, а это очень убедительный месседж в стране, где происходит около 60 тыс. убийств в год и регулярно происходят крупные коррупционные скандалы, делает вывод Уинтер.

"Его [Болсонару] поддержка подпитывается резким ростом насильственных преступлений и крупнейшим в мире коррупционным скандалом, в который вовлечен весь политикум [Бразилии], включая нынешнего президента Мишела Темера", - пишет Reuters.

Однако для победы Болсонару наверняка придется пройти еще и второй тур выборов, если в первом он не наберет более 50% голосов.

Топ-5 цитат Жаира Болсонару

О пытках и смертной казни

Смертная казнь будет препятствовать преступности. Я никогда не видел, чтобы кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то. Смертная казнь должна применяться в случае любого преднамеренного преступления.

О схожести с Трампом

Трамп столкнулся с теми же нападками, с которыми сталкиваюсь и я – что он гомофоб, фашист, расист, нацист, - но люди верили в его платформу, и я болел за него.

О гомосексуальности

Я против. Не могу принять, что, открывая дверь своей квартиры, я сталкиваюсь с парой геев, которые прощаются, целуясь в губы, и мой сын видит все это.

О женщинах и своей единственной дочери

У меня пятеро сыновей. Четверо родились мужчинами, а в последнем случае я дал слабину - и получилась женщина.

О демократии

Я сторонник диктатуры. Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией.