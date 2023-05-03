В соцсетях сообщают, что ночью возле Кремля были слышны взрывы — видео 3 мая, 14:31 Возле Кремля заметили дым (Фото:t.me/yakimanca)

Ночью в среду, 3 мая в Москве возле Кремля были слышны взрывы, об этом сообщили в соцсетях.

«Соседи из дома на набережной сообщают о сильном хлопке и дыме в центре примерно в 2.30 ночи», — говорится в сообщении.

Очевидцы заявили, что спустя несколько минут «хлопок» повторился.

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Жители рассказали, что взрыв по силе был похож на раскат грома.

Также жители видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после.

Напомним, что в ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Пожар возник в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

Также на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области РФ утром в среду, 3 мая, возник пожар.