В Ленинградской области России горел аэродром — росСМИ

3 мая, 10:20
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Пожарные машины (Фото:РИА Новости)

Пожарные машины (Фото:РИА Новости)

На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области РФ утром в среду, 3 мая, возник пожар. Об этом сообщают РИА Новости.

Пропагандистское издание отмечает, что якобы загорелись покрышки на площади в 15 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован. По данным экстренных служб России, никто не пострадал.

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Как сообщает БРК со ссылкой в МЧС в Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило около 7:00. Два вертолета якобы успели эвакуировать из ангара, техника не пострадала.

Гостиличский аэродром — общего назначения и находится в 60 километрах от Санкт-Петербурга.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Россия Аэродром МЧС Пожежа

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