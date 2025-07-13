В Луцке прошла месса в память о жертвах Волынской трагедии

В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка состоялась месса в память о жертвах Волынской трагедии .

Об этом сообщает PAP.

Богослужение провел ординарий Каменец-Подольской диецезии епископ Эдвард Кава.

В нем приняли участие представители польского меньшинства, проживающих в Украине, польские дипломаты и представители власти Волынской области.

Епископ Кава в комментарии PAP приветствовал то, что поляки и украинцы наконец начинают говорить о Волынской трагедии.

«Я думаю, что сейчас такой хороший этап, такая зрелость, чтобы эта сложная тема действительно была открыта так полностью. Мы должны подойти к этому вопросу с большой деликатностью, но также и с ответственностью. Прежде всего, жертвы Волынской трагедии требуют, чтобы их имена, места захоронения и места этих убийств были открыты. Необходима эксгумация», — подчеркнул он.

Священнослужитель добавил, что каждого из убитых надо знать поименно, чтобы за них можно было молиться.

«Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине это нужно, чтобы стоять в правде, чтобы смотреть этой правде в глаза. Я убежден, что это очень укрепит отношения между Польшей и Украиной, между народами. Это также залечит все эти раны, и в конце концов исчерпает эту тему», — сказал он.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать масштабные эксгумации на Волыни.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военных, похороненных в пределах Львова.

Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши. В министерстве рассчитывают на начало работ уже в ближайшее время.

Инфографика: NV

Эксгумация тел погибших поляков в селе Пужники началась 24 апреля. Работу проводила польско-украинская группа исследователей, в состав которой входили, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты делают на территории Польши.