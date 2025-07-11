Волынская трагедия: какую противоречивую памятную дату сегодня впервые отмечает Польша и что на самом деле произошло в 1940-х

11 июля Польша впервые отмечает новоучрежденный противоречивый «памятный день» в годовщину Волынской трагедии — драматических событиях середины ХХ века, переосмысление которых до сих пор остается камнем преткновения между Киевом и Варшавой.

Волынская трагедия — это польско-украинский этнический конфликт в 1940-х годах. Речь идет о периоде обоюдных этнических чисток польского и украинского населения на территории Волыни и Галичины.

В Польше этот день, 11 июля, отныне называют «Национальным Днем памяти в отношении поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики». Указ об учреждении памятной даты президент Польши Анджей Дуда подписал в начале июля, утвердив соответствующее решение Сейма.

Эта дата связана с тем, что 11 июля 1943 года произошло нападение УПА на костел в Порицке (ныне Волынская область), когда могло погибнуть около 200 поляков. Также в ряде исторических источников, в частности в работах Тимоти Снайдера, упоминается о том, что в эти дни украинское националистическое подполье атаковало около 100 поселений на Волыни. В то же время Владимир Вятрович, экс-глава Института национальной памяти, подчеркивал, что «преувеличенное количество нападений на польские села стало ложным основанием, из которого сделан вывод о масштабной операции по всей Волыни».



Министерство иностранных дел Украины заявило, что новое решение Польши об 11 июля как «дне памяти жертв геноцида» «идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Украинские дипломаты подчеркнули, что такой шаг Польши не способствует достижению взаимопонимания и примирения относительно Волынской трагедии, над чем длительное время работают обе страны.

«Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки», — подчеркнули в МИД Украины, призвав «не искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков». «Враг у нас общий — Россия», — констатировали в МИД.

В течение нескольких месяцев до этого Украина и Польша сделали ряд важных шагов на пути к примирению в вопросе Волынской трагедии. В частности, было положено начало процессам эксгумации польских жертв Волынской трагедии на территории Украины, на чем давно настаивала Варшава. В январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск констатировал «прорыв» в этом вопросе, а глава МИД Украины Андрей Сибига назвал знаковую договоренность между Киевом и Варшавой «ударом по Москве». Информационные спекуляции относительно этой трагедии много лет остаются составной частью российской антиукраинской пропаганды.

Что такое Волынская трагедия?

Волынская трагедия — это польско-украинский этнический конфликт в 1943—1944 годах. Польская историография официально использует название Rzeź wołyńska (Волынская резня). Речь идет о периоде обоюдных этнических чисток польского и украинского населения на территории Волыни и Галичины.

Инфографика: NV

Причины конфликта:

Дискриминационная политика Польши в отношении украинцев. С 1922 по 1926 год на Волыни из 442 украинских школ осталось лишь 2.

Польская власть воспринималась украинцами как оккупационная. Украинские националисты вели террористическую и подпольную борьбу против новой администрации, стремясь лишить Польшу претензий на украинские земли.

Существенное изменение национального состава Волыни в т. ч. полонизация украинцев.

полонизация украинцев. Заинтересованность третьей стороны, советской власти, в конфликте. Провокации и разжигание конфликта со стороны НКВД.

Основные стороны противостояния: УПА и польская Армия Крайова (вооруженные силы польского подполья времен Второй мировой войны).

Охваченные территории: современные Волынская, Ровенская области, часть Тернопольской.

Количество жертв: установить точное количество жертв проблематично в связи с разным подходом к оценке этнической принадлежности. По разным оценкам, речь может идти о цифрах от десятков тысяч до 100 тыс. поляков и около 40 тыс. украинцев.

Ключевые события Волынской трагедии и ее предпосылки

Инфографика: NV