Волынская трагедия: какую противоречивую памятную дату сегодня впервые отмечает Польша и что на самом деле произошло в 1940-х
Весной в селе Пужники на Тернопольщине провели эксгумацию вероятных польских жертв Волынской трагедии (Фото: gov.pl)
11 июля Польша впервые отмечает новоучрежденный противоречивый «памятный день» в годовщину Волынской трагедии — драматических событиях середины ХХ века, переосмысление которых до сих пор остается камнем преткновения между Киевом и Варшавой.
Волынская трагедия — это польско-украинский этнический конфликт в 1940-х годах. Речь идет о периоде обоюдных этнических чисток польского и украинского населения на территории Волыни и Галичины.
В Польше этот день, 11 июля, отныне называют «Национальным Днем памяти в отношении поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики». Указ об учреждении памятной даты президент Польши Анджей Дуда подписал в начале июля, утвердив соответствующее решение Сейма.
Эта дата связана с тем, что 11 июля 1943 года произошло нападение УПА на костел в Порицке (ныне Волынская область), когда могло погибнуть около 200 поляков. Также в ряде исторических источников, в частности в работах Тимоти Снайдера, упоминается о том, что в эти дни украинское националистическое подполье атаковало около 100 поселений на Волыни. В то же время Владимир Вятрович, экс-глава Института национальной памяти, подчеркивал, что «преувеличенное количество нападений на польские села стало ложным основанием, из которого сделан вывод о масштабной операции по всей Волыни».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что новое решение Польши об 11 июля как «дне памяти жертв геноцида» «идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Украинские дипломаты подчеркнули, что такой шаг Польши не способствует достижению взаимопонимания и примирения относительно Волынской трагедии, над чем длительное время работают обе страны.
«Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки», — подчеркнули в МИД Украины, призвав «не искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков». «Враг у нас общий — Россия», — констатировали в МИД.
В течение нескольких месяцев до этого Украина и Польша сделали ряд важных шагов на пути к примирению в вопросе Волынской трагедии. В частности, было положено начало процессам эксгумации польских жертв Волынской трагедии на территории Украины, на чем давно настаивала Варшава. В январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск констатировал «прорыв» в этом вопросе, а глава МИД Украины Андрей Сибига назвал знаковую договоренность между Киевом и Варшавой «ударом по Москве». Информационные спекуляции относительно этой трагедии много лет остаются составной частью российской антиукраинской пропаганды.
- 11 января Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии.
- 10 апреля министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что Киев и Варшава договорились провести поисковые и эксгумационные работы в отношении жертвам Волынской трагедии 1945 года на паритетной основе в двух местах — в Украине и Польше.
- В апреле в селе Пужники на Тернопольщине начались эксгумационные работы с участием экспертов Украины и Польши. Они продолжались до мая включительно, на территории старого кладбища были найдены останки более 40 человек, часть которых могла быть польскими жертвами событий 40-х годов. Были взяты ДНК-тесты для возможной идентификации с семьями, которые сейчас живут в Польше. Украина и Польша договорились, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории села Пужники.
- В мае руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу, депутат Европарламента Павел Коваль заявил, что эксгумации в селе Пужники стали «прорывом» в отношениях между Киевом и Варшавой.
- В начале июня новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает продолжения решения «исторических вопросов» между Киевом и Варшавой. Навроцкий ранее возглавлял польский Институт национальной памяти.
- 10 июня спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что проведение поисково-эксгумационных работ в отношении жертв Волынской трагедии вскоре начнется и на территории Польши, в селе Юречкова.
- 11 июня стало известно, что Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы во Львове.
Что такое Волынская трагедия?
Волынская трагедия — это польско-украинский этнический конфликт в 1943—1944 годах. Польская историография официально использует название Rzeź wołyńska (Волынская резня). Речь идет о периоде обоюдных этнических чисток польского и украинского населения на территории Волыни и Галичины.
Причины конфликта:
- Дискриминационная политика Польши в отношении украинцев. С 1922 по 1926 год на Волыни из 442 украинских школ осталось лишь 2.
- Польская власть воспринималась украинцами как оккупационная. Украинские националисты вели террористическую и подпольную борьбу против новой администрации, стремясь лишить Польшу претензий на украинские земли.
- Существенное изменение национального состава Волыни
в т. ч.полонизация украинцев.
- Заинтересованность третьей стороны, советской власти, в конфликте. Провокации и разжигание конфликта со стороны НКВД.
Основные стороны противостояния: УПА и польская Армия Крайова (вооруженные силы польского подполья времен Второй мировой войны).
Охваченные территории: современные Волынская, Ровенская области, часть Тернопольской.
Количество жертв: установить точное количество жертв проблематично в связи с разным подходом к оценке этнической принадлежности. По разным оценкам, речь может идти о цифрах от десятков тысяч до 100 тыс. поляков и около 40 тыс. украинцев.
Ключевые события Волынской трагедии и ее предпосылки
- 2 марта 1919 — Польский национальный комитет постановил аннексировать Волынь как территорию, которая нуждается в наибольшей полонизации.
- Июль-декабрь 1920 года — Аграрная реформа ограничивала землевладение в восточных воеводствах до 400 га, а избыточные земли подлежали выкупу и разделу. Закон о предоставлении земли польским солдатам начал политику осадничества со льготами и кредитами для поляков.
- Май 1926 — переворот в Польше. В стране установлен авторитарный режим Юзефа Пилсудского, названный «санацией» («оздоровлением»), который существовал и после его смерти в 1935 году.
- Зима 1929 года — в Вене состоялся Конгресс украинских националистов. Создана подпольная Организация украинских националистов (ОУН)
- сентябрь-ноябрь 1930 года — Польская власть проводила репрессивную пацификацию (принуждение к миру) к украинцам Галичины с помощью армии и полиции.
- 1934 год — Убийство ОУН министра внутренних дел Бронислава Перацкого, ответственного за пацификацию.
- 1935−1938 — политика нормализации, попытки регулирования украинско-польских отношений путем взаимопонимания
- 1937−1938 — польская политика ревиндикации — разрушение православных церквей пограничниками, армией и полицией. На северо-западных территориях Польши уничтожено около 200 церквей, еще 150 были переданы римокатоликам
- 1941 — продолжение польской вспомогательной полицией пацификационных акций во время гитлеровской оккупации, в частности с участием 202-го батальона шуцманшафта
- 1942−1943 — польское подполье, Армия Крайова, создает базы самообороны в польских селах Волыни для противодействия УПА
- зима 1943 — Первые массовые убийства поляков в уездах Сарны, Костополь, Ровно, Здолбунов
- лето 1943 — Нападения на поляков в уездах Дубно, Кременец, Луцк, Горохов, Владимир, Ковель и Любомль
- 11 июля 1943 года — нападение УПА на костел в Порицке, убийство ~200 поляков. В эти дни украинское националистическое подполье атаковало около 100 поселений на Волыни.
- осень 1943 — распространение антипольских акций на Галичину.
- январь 1944 — польская подпольная Армия Крайова формирует дивизию для борьбы с УПА и Вермахтом одновременно
- февраль-март 1944 — Нападения польских военных на украинские села Холмщины. Погромы польского населения на Галичине.
- лето 1944 Приход Красной армии на территорию Западной Украины. Деятельность Армии Крайовой и УПА стала подпольной
- 1944−1947 — депортация коммунистическими властями Польши и УССР украинцев с Лемковщины, Холмщины, Подляшья и Посянья на территорию УССР. Также депортация поляков из Галичины и Волыни в Польшу.