23 сентября 2018, воскресенье

Во Вьетнаме назначили временного президента

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Данг Тхи Нгок Тхина будет возглавлять страну до тех пор, пока Национальное собрание не изберет нового президента

Данг Тхи Нгок Тхина будет возглавлять страну до тех пор, пока Национальное собрание не изберет нового президента

На Национальном собрании во Вьетнаме выбрали и.о. президента после смерти лидера страны Чан Дай Куанга, им стала вице-президент Данг Тхи Нгок Тхина.

Об этом сообщает Tin Nоng 24h.

Данг Тхи Нгок Тхина будет возглавлять страну до тех пор, пока Национальное собрание не изберет нового президента. Однако, дата выборов нового главы государства пока не назначена.

"Постоянный комитет Национального собрания рад сообщить, что вице-президент государства Данг Тхи Нгок Тхина предназначена временно исполняющей обязанности президента Социалистической Республики Вьетнам в соответствии с Конституцией страны", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Причиной его смерти стал редкий неизлечимый вирус.

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