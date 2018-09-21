Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий неизлечимый вирус

У президента Вьетнама Чан Дай Куанга, который умер в возрасте 61 года, обнаружили редкое вирусное заболевание.

По словам главы специального медицинского управления Вьетнама, от этой болезни в мире еще не существует лекарства, сообщает VnExpress.

Он отметил, что болезнь у вьетнамского президента была обнаружена в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

По его словам, состояние президента резко ухудшилось 19 сентября. Его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября не приходя в сознание скончался.

Дата похорон президента пока не определена. Также еще неизвестна дата проведения новых выборов - президент Вьетнама избирается Н​ациональным собранием из числа депутатов.

Чан Дай Куанг – десятый президент Вьетнама. Он занял этот пост в 2016 году. До этого президент занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.