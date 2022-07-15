Кроме госдумы, Путин внезапно решил созвать и совбез РФ

15 июля, 13:58
Что именно Владимир Путин будет обсуждать с совбезом, не известно (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Что именно Владимир Путин будет обсуждать с совбезом, не известно (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

На фоне неожиданного созыва на 15 июля госдумы РФ, депутаты которой сейчас находятся на каникулах, глава Кремля Владимир Путин решил также внезапно собрать и совет безопасности.

Об этом российской пропаганде сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мер — оперативное совещание с постоянными членами совбеза», — заявил спикер Путина.

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В то же время, что именно будет обсуждаться на этой встрече, он не уточнил.

Что касается внеочередного заседания нижней палаты российского парламента, то, согласно официальным заявлениям путинкого режима, причиной его созыва являются некие «неотложные вопросы», суть которых также не раскрывается.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Госдума РФ Совбез РФ Дмитрий Песков Война России против Украины

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